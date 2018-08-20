В Іспанії чоловік напав з ножем на поліцейську дільницю

Новини Надзвичайні події 20.08.2018 - 23:08
Ілюстративне фото: іспанська поліція (Cuerpo Policía Nacional de)
Ілюстративне фото: іспанська поліція (Cuerpo Policía Nacional de)

Поліція кваліфікувала подію як теракт

В Іспанії недалеко від Барселони у місті Корнелья-де-Льобрегат чоловік увійшов в поліцейську дільницю і спробував напасти на правоохоронців з ножем. Про це повідомила іспанська поліція, передає AFP.

Нападник був застрелений поліцейським, поліція визнала інцидент терористичним актом.

Напад стався близько 06:00 (7:00 за Києвом) у понеділок, 20 серпня.

За інформацією видання, під час нападу чоловік кричав "аллах акбар".

Ніхто з поліцейських не постраждав.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападнику було 29 років і він є уродженцем Алжиру.

В Іспанії чоловік напав з ножем на поліцейську дільницю
В Іспанії чоловік напав з ножем на поліцейську дільницю
 

Фото: напад на поліцейську дільницю в Іспанії

Міністерство внутрішніх справ Каталонії видало наказ про посилення безпеки поліцейських дільниць.

Нагадаємо, 19 серпня в Іспанії в провінції Вальядолід чоловік відкрив стрілянину в барі, в результаті одна людина загинула і троє постраждали. Інцидент стався в місті Кастрільо-Техер’єго, нападник був затриманий через кілька годин у своєму домі.

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Теги:  Іспанія,  Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС