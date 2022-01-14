В Испании бустерные прививки от COVID будут делать всем взрослым
В Испании откроют программу бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, кому исполнилось 18 лет, заявили в правительстве. Также в стране ограничат цены на быстрые тесты на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что интервал между получением последней дозы COVID-вакцины и ревакцинацией будет сокращен до пяти с шести месяцев.
В декабре в Испании периодически не хватало тестов на антиген на фоне внезапного всплеска спроса из-за высокой трансмиссивности штамма коронавируса Омикрон.
Министр добавила, что с этой субботы тесты на антигены будут продаваться населению максимум за 2,94 евро, что приблизит цены к уровню других европейских стран.
Ранее мы писали, что в Испании одобрили вакцинацию детей от COVID.