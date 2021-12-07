В Испании одобрили вакцинацию детей от COVID

Комиссия общественного здравоохранения Испании одобрила вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Кампания стартует с 15 декабря.

Кампания по вакцинации детей начнется с доставки первых доз вакцины, запланированных на 13 декабря: оттуда они будут распределены среди сообществ, которые смогут начать процесс 15-го числа.

Минздрав Испании ожидает получить 3,2 млн вакцин в период с этого месяца по январь, которого хватило бы, чтобы ввести первую дозу практически всем детям от 5 до 11 лет (3,3 млн). Вторая доза будет введена через восемь недель.

Комиссия одобрила вакцинацию этих возрастных групп, чтобы уменьшить бремя болезней в этой группе и передачу инфекции в семейной среде, в образовательных центрах и в обществе.