В Испании одобрили вакцинацию детей от COVID
Комиссия общественного здравоохранения Испании одобрила вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Кампания стартует с 15 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Кампания по вакцинации детей начнется с доставки первых доз вакцины, запланированных на 13 декабря: оттуда они будут распределены среди сообществ, которые смогут начать процесс 15-го числа.
Минздрав Испании ожидает получить 3,2 млн вакцин в период с этого месяца по январь, которого хватило бы, чтобы ввести первую дозу практически всем детям от 5 до 11 лет (3,3 млн). Вторая доза будет введена через восемь недель.
Комиссия одобрила вакцинацию этих возрастных групп, чтобы уменьшить бремя болезней в этой группе и передачу инфекции в семейной среде, в образовательных центрах и в обществе.
Дети до 12 лет были единственной возрастной группой, для которой кампания вакцинации еще не началась. Теперь будут исключены только дети младше пяти лет. Это также группа, в которой наблюдается самый высокий уровень заболеваемости: 412 диагнозов на 100 тысяч жителей, что почти вдвое превышает средний показатель по Испании (248) и более чем в три раза выше, чем среди подростков (133) или старше 80 (125).