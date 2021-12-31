В Испании банк по ошибке перечислил клиентам 175 млн долларов на Рождество

25 декабря крупный испанский банк Santander по ошибке продублировала переводы 75 тысячам работникам из 2 тысяч британских компаний. Суммарно они получили 175 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Нам очень жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов были по ошибке продублированы на счета получателей", - прокомментировали ситуацию в Santander.

На сегодняшний день банк занимается возвратом средств. Деньги были перечислены на счета в таких банках: Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank и Virgin Money. Некоторые клиенты могли уже потратить средства.

Платежи производились из собственных резервов Santander. В результате ошибки клиенты банка не пострадали.