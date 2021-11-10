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Пассажир имитировал кому. В Испании после экстренной посадки из самолета сбежали нелегалы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Испанский суд арестовал 12 пассажиров самолета компании Air Arabia, выполнявшего рейс из Марокко в Турцию. Один из задержанных подозревается в инсценировке диабетической коме, вынудившей экипаж лайнера совершить экстренную посадку в аэропорту города Пальма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El País.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. Самолет авиакомпании Air Arabia, летевший из Касабланки в Стамбул, запросил экстренную посадку в Пальма-де-Майорке, после того, как одному из пассажиров стало плохо.

После приземления самолета из салона сбежал 21 пассажир. Из-за их поиска аэропорт закрыли на три часа. Задержать удалось девять человек. Еще 12 граждан Марокко и Палестины продолжают искать.

Как сообщает издание, после приземления пассажир, которому стало плохо на борту, был госпитализирован. Однако вскоре его выписали и задержали по подозрению в инсценировке диабетической комы, чтобы посадить самолет на испанской территории и дать возможность себе и другим лицам незаконно попасть в страну.

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