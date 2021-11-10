Пассажир имитировал кому. В Испании после экстренной посадки из самолета сбежали нелегалы

Инцидент произошел вечером 5 ноября. Самолет авиакомпании Air Arabia, летевший из Касабланки в Стамбул, запросил экстренную посадку в Пальма-де-Майорке, после того, как одному из пассажиров стало плохо.

После приземления самолета из салона сбежал 21 пассажир. Из-за их поиска аэропорт закрыли на три часа. Задержать удалось девять человек. Еще 12 граждан Марокко и Палестины продолжают искать.

Как сообщает издание, после приземления пассажир, которому стало плохо на борту, был госпитализирован. Однако вскоре его выписали и задержали по подозрению в инсценировке диабетической комы, чтобы посадить самолет на испанской территории и дать возможность себе и другим лицам незаконно попасть в страну.