В Испании арестовали мужчину, который хотел убить премьера

Фото: место задержания (twitter.comSCMP)

Мужчину задержали еще 18 сентября после того, как подтвердились его намерения

Полиция Каталонии задержала в городе Терраса мужчину, который хотел убить премьер-министра Испании Педро Санчеса за эксгумацию тела диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Mundo.

Полиция во время обыска дома 63-летнего мужчины нашла арсенал из 16 единиц огнестрельного оружия, среди которых была снайперская винтовка.

"Полиция задержала в середине сентября в городе Терраса (Каталония) мужчину, который объявил окружающим намерение убить Педро Санчеса", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали еще 18 сентября после того, как подтвердились его намерения и стало известно о его способности снайпера. В разговорах с представителями правых кругов он объяснял свое намерение убить Санчеса решением правительства перенести из Долины павших останки диктатора Франсиско Франко.

Напомним, ранее недалеко от Общественного центра города Гресфорд (Великобритания) полиция задержала демонстранта, который во время прибытия премер-министра Великобритании Терезы Мэй к центру трубил в охотничий горн и кричал: "Спасите нашу дикую природу, убейте Мэй".