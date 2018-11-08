В Іспанії арештували чоловіка, який хотів убити прем’єра

Фото: місце затримання (twitter.comSCMP)

Чоловіка затримали ще 18 вересня після того, як підтвердилися його наміри

Поліція Каталонії затримала у місті Терраса чоловіка, який хотів вбити прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса за ексгумацію тіла диктатора Франсіско Франко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Mundo.

Поліція під час обшуку будинка 63-річного чоловіка знайшла арсенал з 16 одиниць вогнепальної зброї, серед яких була снайперська гвинтівка.

"Поліція затримала в середині вересня в місті Терраса (Каталонія) чоловіка, який оголосив своїм оточуючим намір вбити Педро Санчеса", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали ще 18 вересня після того, як підтвердилися його наміри та стало відомо про його здібності як снайпера. У розмовах з представниками правих кіл він пояснював свій намір вбити Санчеса рішенням уряду перенести з Долини полеглих рештки диктатора Франсіско Франко.

Нагадаємо, раніше недалеко від Громадського центру міста Гресфорд (Великобританія) поліція затримала демонстранта, який під час прибуття прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей до центру сурмив у мисливський горн і кричав: "Врятуйте нашу дику природу, вбийте Мей".