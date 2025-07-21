Існує загроза, що гендерні квоти можуть опинитися поза порядком денним після війни, - Шуляк

Нардепка переконана: в Україні поступово починають по-новому оцінювати важливість інституційної інклюзії, важливість ґендерної рівності, соціальної згуртованості. На всі ці речі, зазначила вона, війна змусила подивитися інакше.

За словами Олени Шуляк, результати дослідження засвідчують: попри політичні розбіжності, ґендерна рівність залишається спільною цінністю серед усіх депутатів. Але кожен тлумачить її по-своєму.

"Для когось це - визнання ролі жінок у Збройних силах або необхідність доступу жінок до лідерських позицій і прийняття рішень. Для інших - забезпечення балансу участі жінок у політиці. Водночас є занепокоєння щодо майбутнього дотримання ґендерних квот", - зауважила Олена Шуляк.

За її словами, після завершення війни фокус суспільства буде на безпекових та економічних питаннях, і виборчі квоти можуть опинитися на периферії політичного порядку денного. Саме тому, вважає парламентарка, вкрай важливо закріпити ці гарантії на рівні закону.

Шуляк переконана, що попри зростання ролі жінок у політичному, економічному та військовому житті країни, патріархальні стереотипи залишаються стійкими. Ба більше, є ризик, що після перемоги ці стереотипи не тільки залишаться, а й посиляться, якщо не докладати зусиль і не формувати державну політику, яка цьому протистоятиме.

Крім цього, Шуляк акцентувала увагу і на темі психічного здоров’я, яка також знайшла відображення в дослідженні, оскільки психологічний тягар цієї війни відчули всі без винятку українці.

"Тому надзвичайно важливо забезпечити ґендерно чутливу психосоціальну підтримку - для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, молоді, жінок, які воюють", - пояснила вона.

Водночас парламентарка наголосила на важливості посилення ролі громадянського суспільства у формуванні порядку денного в умовах війни, особливо жіночої його частини.

"Там, де парламент не встигає, на допомогу приходить громадянське суспільство. Справедливо буде інституційно закріпити його участь у процесі відновлення країни", - резюмувала Шуляк.