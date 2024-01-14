В Ісландії сталося виверження вулкана: становить небезпеку для містечка

На відеозаписі у прямому ефірі видно, як фонтани розплавленої породи і диму вивергаються з тріщин у землі на великій території в безпосередній близькості від міста Гріндавік.

"Життю людей ніщо не загрожує, хоча інфраструктура може опинитися під загрозою", - заявив президент Ісландії Гудні Йоганнессон, додавши, що перебоїв з авіасполученням не було.

За словами влади, виверження почалося рано вранці в неділю на північ від міста, яке за кілька годин до цього було евакуйовано вдруге з листопада через побоювання, що спалах неминучий на тлі рою сейсмічної активності.

Останніми тижнями влада зводила земляні та кам'яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, розташованого за 40 км на північний захід від столиці Рейк'явіка, але останнє виверження, схоже, прорвало міську оборону.

Лава текла в бік міста і наблизилася до нього на відстань 450 метрів. У зв'язку з цим прилеглий геотермальний курорт "Блакитна лагуна" було закрито в неділю.

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