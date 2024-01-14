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В Исландии произошло извержение вулкана: представляет опасность для городка

Воскресенье 14 января 2024 16:48
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В Исландии произошло извержение вулкана: представляет опасность для городка Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Оно создало непосредственную угрозу для близлежащего небольшого рыбацкого городка, хотя ранее он был эвакуирован, и никто из людей не подвергался опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На видеозаписи в прямом эфире видно, как фонтаны расплавленной породы и дыма извергаются из трещин в земле на обширной территории в непосредственной близости от города Гриндавик.

"Жизням людей ничто не угрожает, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой", - заявил президент Исландии Гудни Йоханнессон, добавив, что перебоев с авиасообщением не было.

По словам властей, извержение началось рано утром в воскресенье к северу от города, который за несколько часов до этого был эвакуирован во второй раз с ноября из-за опасений, что вспышка неминуема на фоне роя сейсмической активности.

В последние недели власти возводили земляные и каменные барьеры, чтобы предотвратить попадание лавы в Гриндавик, расположенный в 40 км к юго-западу от столицы Рейкьявика, но последнее извержение, похоже, прорвало городскую оборону.

Лава текла в сторону города и приблизилась к нему на расстояние 450 метров. В связи с этим близлежащий геотермальный курорт "Голубая лагуна" был закрыт в воскресенье.

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