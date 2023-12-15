Ісландія готує програму довгострокової фінансової підтримки України, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт із країнами Північної Європи. Наші друзі, дякую вам за підтримку. Сильні рішення... Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки – дуже вагому", - заявив глава держави.

Допомога Ісландії Україні

У Міністерстві закордонних справ Ісландії зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії зосередилися на підтримці України відповідно до побажань та потреб.

У грудні 2022 року Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Це шкарпетки, підштанники та светри з шерсті мериноса, головні убори, зимові рукавички, взуття та верхній одяг.

Також повідомлялося, що Ісландія та Естонія спільно передали Україні великий мобільний військовий шпиталь.

Крім того, у жовтні Міжнародний фонд для України передав черговий пакет допомоги на загальну суму 1,1 млрд данських крон (156,5 млн доларів). До нього увійде обладнання для розмінування. У цей фонд зробила свій внесок і Ісландія.