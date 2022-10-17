Ісламістські бойовики напали на миротворців ООН у Малі: є загиблі та поранені

Троє миротворців ООН було вбито і ще трьох серйозно поранено, коли їхній автомобіль підірвався на саморобному вибуховому пристрої на півночі Малі в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ісламістські бойовики, деякі з яких пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", протягом останнього десятиліття ведуть повстанський рух на півночі Малі.

Миротворці перебували у патрулі з пошуку та виявлення мін у північній комуні Тессаліт у районі Кідаль, коли вони були поранені.

Багатопрофільна комплексна місія Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації в Малі наразі налічує близько 12 тисяч військовослужбовців, дислокованих у країні.

Щонайменше 174 миротворці були вбиті в ході ворожих дій у Малі з моменту початку місії у 2013 році, що робить її найбільш смертоносною миротворчою місією ООН у світі.