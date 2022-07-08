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Иск Ахметова против России в ЕСПЧ: оккупанты разрушили 70 предприятий SCM

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Пятница 08 июля 2022 15:56
Иск Ахметова против России в ЕСПЧ: оккупанты разрушили 70 предприятий SCM Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты оккупировали и разрушили около 70 предприятий SCM бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Марни Чика, партнера юридической компании Covington&Burling LLP, представителя SCM в Европейском суде.

"[В иске в Европейский суд по правам человека] SCM указал о поврежденном имуществе, но перечень из-за активных боевых действий не окончательный, его еще не оценили в долларах, евро или гривнах. Это покрытие убытков, нанесенных по всей территории Украины на примерно 70 предприятиях Ахметова и инвестиционной группы SCM", - сообщила юрист.

Только в энергетическом направлении бизнеса Рината Ахметова речь идет о "десятках миллиардов долларов" убытков, рассказывал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

Инвестиционная группа SCM также предоставила LIGA.net данные по потерям агрохолдинга HarvEast (входит в структуру SCM). Речь идет о 97 000 га, которые использует бизнес в Донецкой области, и 26 000 в Киевской и Житомирской областях, где происходили боевые действия.

Согласно информации из открытых источников, Россия получила контроль над зерновозами и балкерами в Мариуполе и использует их для нагрузки украденным зерном HarvEast и металлами "Метинвеста".

Ранее сообщалось, что владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессор к ответственности за разрешение украинской инфраструктуры.

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Ринат Ахметов Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
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