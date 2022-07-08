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Позов Ахметова проти Росії до ЄСПЛ: окупанти зруйнували 70 підприємств SCM

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П'ятниця 08 липня 2022 15:56
Позов Ахметова проти Росії до ЄСПЛ: окупанти зруйнували 70 підприємств SCM Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти окупували і зруйнували близько 70 підприємств SCM бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на марні Чіка, партнера юридичної компанії Covington&Burling LLP, представника SCM в Європейському суді.

"[У позові до Європейського суду з прав людини] SCM вказав про пошкоджене майно, але перелік через активні бойові дії не остаточний, його ще не оцінили в доларах, євро або гривнях. Це покриття збитків, завданих по всій території України на приблизно 70 підприємствах Ахметова та інвестиційної групи SCM", - повідомила юрист.

Тільки в енергетичному напрямку бізнесу Ріната Ахметова йдеться про "десятки мільярдів доларів" збитків, розповідав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко В інтерв'ю Forbes.

Інвестиційна група SCM також надала LIGA.net дані по втратах агрохолдингу HarvEast (входить в структуру SCM). Йдеться про 97 000 га, які використовує бізнес в Донецькій області, і 26 000 в Київській і Житомирській областях, де відбувалися бойові дії.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Росія отримала контроль над зерновозами і балкерами в Маріуполі і використовує їх для навантаження вкраденим зерном HarvEast і металами "Метінвесту".

Раніше повідомлялося, що власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії в ЄСПЛ з вимогою притягнути країну-агресор до відповідальності за дозвіл української інфраструктури.

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Рінат Ахметов Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
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