Позов Ахметова проти Росії до ЄСПЛ: окупанти зруйнували 70 підприємств SCM

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на марні Чіка, партнера юридичної компанії Covington&Burling LLP, представника SCM в Європейському суді.

"[У позові до Європейського суду з прав людини] SCM вказав про пошкоджене майно, але перелік через активні бойові дії не остаточний, його ще не оцінили в доларах, євро або гривнях. Це покриття збитків, завданих по всій території України на приблизно 70 підприємствах Ахметова та інвестиційної групи SCM", - повідомила юрист.

Тільки в енергетичному напрямку бізнесу Ріната Ахметова йдеться про "десятки мільярдів доларів" збитків, розповідав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко В інтерв'ю Forbes.

Інвестиційна група SCM також надала LIGA.net дані по втратах агрохолдингу HarvEast (входить в структуру SCM). Йдеться про 97 000 га, які використовує бізнес в Донецькій області, і 26 000 в Київській і Житомирській областях, де відбувалися бойові дії.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Росія отримала контроль над зерновозами і балкерами в Маріуполі і використовує їх для навантаження вкраденим зерном HarvEast і металами "Метінвесту".

Раніше повідомлялося, що власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії в ЄСПЛ з вимогою притягнути країну-агресор до відповідальності за дозвіл української інфраструктури.