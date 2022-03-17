Ищут украинские патроны. Оккупанты готовы стрелять в себя, чтобы избежать боев, - СБУ

В частности, очередной перехваченный разговор показывает, что как минимум некоторые российские военные пытаются сбежать с поля боя из-за больших потерь. Остатки бригады одного из таких бойцов дислоцируются в Николаевской области.

"У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек ранены и 350 человек - "200-й" груз", - сказал он по телефону.

По его словам, российские бойцы ищут украинские патроны калибра 7.62, чтобы прострелить себе ноги и отправиться в госпиталь.