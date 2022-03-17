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Ищут украинские патроны. Оккупанты готовы стрелять в себя, чтобы избежать боев, - СБУ

Фото: российские военные ищут украинские патроны для самострелов (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты готовы стрелять себе в ноги, чтобы избежать боев в Украине и выжить. Для этой цели ищут украинские патроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В частности, очередной перехваченный разговор показывает, что как минимум некоторые российские военные пытаются сбежать с поля боя из-за больших потерь. Остатки бригады одного из таких бойцов дислоцируются в Николаевской области.

"У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек ранены и 350 человек - "200-й" груз", - сказал он по телефону.

По его словам, российские бойцы ищут украинские патроны калибра 7.62, чтобы прострелить себе ноги и отправиться в госпиталь.

Напомним, до этого СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который говорит, что у них заканчивается провиант и нет боеприпасов.

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