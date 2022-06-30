Когда исчезнут очереди на АЗС и снизится цена на бензин: прогноз Кабмина

Снижение цен на топливо и отсутствие очередей на АЗС можно ожидать в Украине после увеличения импорта. Сейчас ситуация с горючим стабилизируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко в эфире телемарафона.

По ее словам, в западных областях автозаправки уже имеют достаточное количество горючего, но есть проблемы в восточных регионах Украины.

"На западе мы фиксируем, что почти отсутствуют очереди и рынок полностью насыщен. Остается еще проблематика с восточными областями и мы над этим работаем, этого можно достичь только за счет еще большего объема импорта", - сказала Свириденко.

Она также объяснила, что насыщение рынка достаточным количеством топлива также повлияет на стоимость. После исчезновения дефицита можно ожидать уменьшения цен на АЗС.

"Мы отпустили ценообразование, мы убрали административный барьер. Сейчас цена регулируется спросом и предложением. Мы видим, что по газу на 2 гривны снизилась цена. Если и дальше будет происходить такое насыщение рынка, таким темпом, как за последние три месяца, то мы ожидаем, что цена будет снижена и на дизель, и на бензин", - подчеркнула министр.

Свириденко добавила, что страна сейчас полностью зависит от импортируемого ресурса, поскольку был уничтожен Кременчугский НПЗ. Поэтому в Кабмине разработали приоритетность в обеспечении горючим. Сначала его предоставляют военным, коммунальщикам, на нужды посевной и уборочной компаний, а лишь тогда насыщают топливом АЗС.

Министр также подтвердила, что часть заправок в стране не работают из-за дефицита. Однако они смогут открыться, когда запас топлива будет на достаточном уровне.

"Здесь важный момент, для операторов АЗС очень важен такой фактор, как количество дней запаса. У нас в критические моменты количество дней запаса было 2-3 дня. Сейчас это 6-7 дней, в довоенный период это было 14 дней. Когда у операторов АЗС будут запасы на достаточном уровне - мы сможем констатировать, что очереди на АЗС должны исчезнуть", - заявила Свириденко.