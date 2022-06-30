Коли зникнуть черги на АЗС та знизиться ціна на бензин: прогноз Кабміну

Зниження цін на пальне та відсутність черг на АЗС можна очікувати в Україні після збільшення імпорту. Наразі ситуація з пальним стабілізується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки Юлію Свириденко в ефірі телемарафону.

За її словами, у західних областях автозаправки вже мають достатню кількість пального, але є проблеми у східних регіонах України.

"На заході ми фіксуємо, що майже відсутні черги і ринок повністю насичений. Залишається ще проблематика зі східними областями і ми над цим працюємо, цього можна досягнути лише за рахунок ще більшого обсягу імпорту", - сказала Свириденко.

Вона також пояснила, що насичення ринку достатньою кількістю пального також вплине на вартість. Після зникнення дефіциту можна очікувати зменшення цін на АЗС.

"Ми відпустили ціноутворення, ми прибрали адміністративний бар'єр. Зараз ціна регулюється попитом і пропозицією. Ми бачимо, що по газу на 2 гривні знизилася ціна. Якщо і далі відбуватиметься таке насичення ринку, таким темпом, як за останні три місяці, то ми очікуємо, що ціна буде знижена і на дизель, і на бензин", - підкреслила міністр.

Свириденко додала, що країна зараз повністю залежить від імпортованого ресурсу, оскільки був знищенний Кременчуцький НПЗ. Тому у Кабміні розробили пріоритетність у забезпеченні пальним. Спочатку його надають військовим, комунальникам, на потреби посівної та збиральної компаній, а лише тоді насичують паливом АЗС.

Міністр також підтвердила, що частина заправок у країні не працює через дефіцит. Проте вони зможуть відкритися, коли запас палива буде на достатньому рівні.

"Тут важливий момент, для операторів АЗС дуже важливий такий фактор, як кількість днів запасу. У нас у критичні моменти кількість днів запасу було 2-3 дні. Зараз це 6-7 днів, у довоєнний період це будо 14 днів. Коли в операторів АЗС будуть запаси на достатньому рівні - ми зможемо констатувати, що черги на АЗС мають зникнути", - заявила Свириденко.