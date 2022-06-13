Исчезнут ли очереди на АЗС? В Минэкономики назвали главное условие

"Ситуация исправляется, хоть очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и уничтожили нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас дизелем и бензином", - заявила она.

По словам Свириденко, в марте Украина импортировала 60 тысяч тонн топлива, уже в апреле этот показатель вырос до 191 тысячи тонн. В прошлом месяце в страну завезли около 380 тонн топлива. Уже в июне импорт, по предварительным подсчетам, может увеличиться до 600 тысяч тонн.

В условиях войны Украине удалось нарастить запасы горючего на 7-8 дней. Но спрос будет удовлетворен в полном объеме тогда, когда запасы составят минимум на 2 недели.

"У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут - в критические дни это было 2-3 суток, сейчас это на 7-8 дней запасов топлива и по дизелю, и по бензину. Конечно, до войны это было 15-16 суток. Когда мы сможем добиться хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет - есть, но не достаточно", - объяснила министр.