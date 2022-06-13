UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Исчезнут ли очереди на АЗС? В Минэкономики назвали главное условие

Фото: министр экономики Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина продолжает наращивать объемы импорта топлива. Однако пока его недостаточно для того, чтобы исчезли очереди на заправках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко в эфире телемарафона.

"Ситуация исправляется, хоть очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и уничтожили нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас дизелем и бензином", - заявила она.

По словам Свириденко, в марте Украина импортировала 60 тысяч тонн топлива, уже в апреле этот показатель вырос до 191 тысячи тонн. В прошлом месяце в страну завезли около 380 тонн топлива. Уже в июне импорт, по предварительным подсчетам, может увеличиться до 600 тысяч тонн.

В условиях войны Украине удалось нарастить запасы горючего на 7-8 дней. Но спрос будет удовлетворен в полном объеме тогда, когда запасы составят минимум на 2 недели.

"У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут - в критические дни это было 2-3 суток, сейчас это на 7-8 дней запасов топлива и по дизелю, и по бензину. Конечно, до войны это было 15-16 суток. Когда мы сможем добиться хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет - есть, но не достаточно", - объяснила министр.

Напомним, в Киеве за месяц оштрафовали более 30 АЗС, которые специально завышали цены на топливо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бензиндизтопливоЮлия Свириденко