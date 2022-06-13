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Исчезнут ли очереди на АЗС? В Минэкономики назвали главное условие

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 15:30
Исчезнут ли очереди на АЗС? В Минэкономики назвали главное условие Фото: министр экономики Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина продолжает наращивать объемы импорта топлива. Однако пока его недостаточно для того, чтобы исчезли очереди на заправках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко в эфире телемарафона.

"Ситуация исправляется, хоть очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и уничтожили нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас дизелем и бензином", - заявила она.

По словам Свириденко, в марте Украина импортировала 60 тысяч тонн топлива, уже в апреле этот показатель вырос до 191 тысячи тонн. В прошлом месяце в страну завезли около 380 тонн топлива. Уже в июне импорт, по предварительным подсчетам, может увеличиться до 600 тысяч тонн.

В условиях войны Украине удалось нарастить запасы горючего на 7-8 дней. Но спрос будет удовлетворен в полном объеме тогда, когда запасы составят минимум на 2 недели.

"У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут - в критические дни это было 2-3 суток, сейчас это на 7-8 дней запасов топлива и по дизелю, и по бензину. Конечно, до войны это было 15-16 суток. Когда мы сможем добиться хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет - есть, но не достаточно", - объяснила министр.

Напомним, в Киеве за месяц оштрафовали более 30 АЗС, которые специально завышали цены на топливо.

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