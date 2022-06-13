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Чи зникнуть черги на АЗС? У Мінекономіки назвали головну умову

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 15:30
Чи зникнуть черги на АЗС? У Мінекономіки назвали головну умову Фото: міністр економіки України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна продовжує нарощувати обсяги імпорту палива. Однак поки його недостатньо для того, щоб зникли черги на заправках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки Юлію Свириденко в ефірі телемарафону.

"Ситуація виправляється, хоч черги є. Треба починати з того, що в країні війна і знищили нафтопереробний завод, який постачав нас дизелем і бензином", - заявила вона.

За словами Свириденко, в березні Україна імпортувала 60 тисяч тонн палива, вже у квітні цей показник виріс до 191 тисячі тонн. Минулого місяця в країну завезли близько 380 тонн палива. Вже в червні імпорт, за попередніми підрахунками, може збільшитися до 600 тисяч тонн.

В умовах війни Україні вдалося наростити запаси пального на 7-8 днів. Але попит буде задоволений в повному обсязі тоді, коли запаси складуть мінімум на 2 тижні.

"У нас зараз запаси після того, як була відпущена ціна, ростуть - в критичні дні це було 2-3 доби, зараз це на 7-8 днів запасів палива і по дизелю, і по бензину. Звичайно, до війни це було 15-16 діб. Коли ми зможемо домогтися хоча б такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть. Зараз ми не можемо констатувати, що бензину і дизеля немає - є, але не достатньо", - пояснила міністр.

Нагадаємо, у Києві за місяць оштрафували понад 30 АЗС, які спеціально завищували ціни на паливо.

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