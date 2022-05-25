Исчерпывают запасы оружия. Оккупанты стали более разборчивыми в целях, - ГУР
Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия. У оккупантов осталось около 40% запасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.
"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам, даже и больше - 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же самым "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", - сказал он.
И эта ситуация для РФ угрожающая, потому что Россия не может пополнять свои запасы так же быстро, как в свое время Советский Союз.
"У них нет таких мощностей и быстрого производства высокоточного оружия", - говорит он.
По словам Скибицкого, этому мешают и экономические санкции, политические санкции, которые не позволяют сейчас активно широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства.
"Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялись две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от 8 до 12 ракет разного формата", - добавил разведчик.
Как сообщалось, лишним доказательством нехватки оружия является то, что для ударов по территории Украины Россия стала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.
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