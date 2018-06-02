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ИС зафиксировало новую колонну российской военной техники на границе с Украиной

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 11:29
Фото: российская бронетехника (mil.ru)
Фото: российская бронетехника (mil.ru)

Новая колонна зафиксирована на границе с оккупированным Донбассом  

На границе с Украиной в Ростовской области (Российская Федерация) зафиксирована новая колонна российской техники. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

В частности, группа "Информационное сопротивление" обнародовала видео, которое свидетельствует о дальнейшем накоплении военной техники в приграничных с Украиной регионах, в частности, в Ростовской области, вблизи неконтролируемого участка украинско-российской границы.

 

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что разведка фиксирует активную концентрацию войск РФ на границе.

По его словам, украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от государственной границы. Он также отметил, что это свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, военная техника  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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