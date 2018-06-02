ІС зафіксував нову колону російської військової техніки на кордоні з Україною

Нова колона зафіксована на кордоні з окупованим Донбасом
На кордоні з Україною в Ростовській області (Російська Федерація) зафіксовано нову колону російської техніки. Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".
Зокрема, група "Інформаційний спротив" оприлюднила відео, яке свідчить про подальше накопичення військової техніки у прикордонних з Україною регіонах, зокрема, в Ростовській області, поблизу неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що розвідка фіксує активну концентрацію військ РФ на кордоні.
За його словами, українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ в безпосередній близькості від державного кордону. Він також зазначив, що це свідчить "про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть початися в будь-який час".