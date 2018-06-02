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ІС зафіксував нову колону російської військової техніки на кордоні з Україною

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 11:29
Фото: російська бронетехніка (mil.ru)
Фото: російська бронетехніка (mil.ru)

Нова колона зафіксована на кордоні з окупованим Донбасом

На кордоні з Україною в Ростовській області (Російська Федерація) зафіксовано нову колону російської техніки. Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

Зокрема, група "Інформаційний спротив" оприлюднила відео, яке свідчить про подальше накопичення військової техніки у прикордонних з Україною регіонах, зокрема, в Ростовській області, поблизу неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

 

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що розвідка фіксує активну концентрацію військ РФ на кордоні.

За його словами, українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ в безпосередній близькості від державного кордону. Він також зазначив, що це свідчить "про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть початися в будь-який час".

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, военная техника  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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