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Ирригатор: дань моде или необходимое средство гигиены?

Новости » Новости компаний    30.08.2019 - 15:10
Ирригатор: дань моде или необходимое средство гигиены?

Наше здоровье зависит от бережного ухода за собой. Правильная ежедневная гигиена полости рта напрямую влияет на состояние зубов и десен и на общее самочувствие и ощущение уверенности в себе. Эту задачу превосходно выполняют не только зубные щетки, но и современные гигиенические приборы — ирригаторы.

Ирригаторэто медицинское устройство для очищения зубной эмали и десен, которое эффективно удаляет зубной налет и остатки еды. Этот эффект достигается за счет водной струи, пульсирующей под напором.

Данная разработка была придумана стоматологом из США в середине прошлого века и изначально она использовалась при терапии заболеваний ротовой полости. Устройство завоевало широкую популярность во всем мире и теперь его может купить каждый для личного пользования.

Ирригатор - allo.ua

Специалистами разработаны не только базовые ирригаторы, но и специальные зубные центры, в которые входит электрощетка, дополнительные насадки и ирригатор. Такие зубные центры позволяют комплексно ухаживать за ротовой полостью каждому члену семьи в домашних условиях. Они компактные и портативные, поэтому занимают мало места, поэтому выручают в путешествиях и в дороге.

Ирригаторы для полости рта выполняют важные гигиенические функции:

  • эффективно очищают межзубные промежутки и поддесневые карманы мягкими массажными действиями;

  • улучшают кровообращение в деснах и состояние тканей пародонта;

  • удаляют остатки пищи из-под брекетов и коронок;

  • эффективно ухаживают за имплантами.

Те, кто заботится о своем здоровье или нуждается в специальном уходе за полостью рта, используют ирригатор для:

  • ежедневного ухода ротовой полости;

  • устранения остатков еды и налета в труднодоступных местах;

  • избавления от бактерий, провоцирующих образование налета;

  • профилактики воспаления десен.

Стоматологи рекомендуют пользоваться этим медицинским приборам всем, кто желает иметь здоровые зубы и десна, но он является обязательным к применению в следующих случаях:

  • лечение ортодонтическими материалами (брекетами);

  • наличие коронок, имплантов, виниров и мостовидных коронок;

  • распространение кариеса при острых кариозных процессах;

  • предрасположенность к пародонтиту, пародонтозу и гингивиту;

  • неприятный запах изо рта, особенно у курильщиков;

  • при беременности;

  • при сахарном диабете для предотвращения заболеваний десен.

Пользоваться гигиеническим устройством совершенно просто — почистив зубы зубной щеткой, ополоснуть рот ирригатором. Для этого резервуар для жидкости в приборе нужно наполнить теплой водой или раствором и направить струю под прямым углом на поверхность десен. Вся процедура занимает около 5-10 минут, желательно вечером перед сном.

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