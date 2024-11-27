В Ірпіні розпочали другий етап капітального ремонту поліклініки за підтримки SOCAR

Другий етап відновлення будівлі поліклініки передбачає будівництво протирадіаційного укриття, встановлення сучасної протипожежної системи та вентиляції.

Варто зазначити, що минулого року компанія профінансувала відновлення ірпінського ліцею №12, який зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. Вартість ремонту будівлі навчального закладу склала 112 млн грн.

Компанія SOCAR була першою в Україні, хто впровадив інклюзивність та безбар'єрність у мережі АЗК та має кілька нагород за доступність для маломобільних людей та батьків із дітьми. Всі комплекси інклюзивно обладнані – мають розсувні двері та пандуси, спеціально обладнані вбиральні, пеленальні столики, дитячі куточки та дитяче меню, аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів та прилади для вимірювання артеріального тиску.

Окрім інклюзивності, SOCAR є взірцем у сервіс-дизайні для інших брендів заправок. Адже будь-який АЗК мережі – це цілий хаб послуг. Бізнес-майданчики для проведення зустрічей, маркети, повноцінні ресторани та передзамовлення страв і напоїв, які співробітники можуть винести просто до вашого авто, безконтактні термінали оплати SOCAR Pay, інтерактивні дитячі столики Multi-touch, безкоштовні Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів, бізнес-куточки – все це та багато іншого є на кожному АЗК SOCAR.

Нагадаємо, мережа SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, де клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗК із зручною та інклюзивною інфраструктурою.