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В Ірпіні розпочали другий етап капітального ремонту поліклініки за підтримки SOCAR

Середа 27 листопада 2024 12:20
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В Ірпіні розпочали другий етап капітального ремонту поліклініки за підтримки SOCAR Фото: в Ірпіні розпочали другий етап капітального ремонту поліклініки за підтримки SOCAR
Автор: Юлія Бойко

За кошти, виділені благодійним фондом "SOCAR Благо" на ремонт поліклініки в Ірпені, вже зроблено капітальний ремонт будівлі, утеплення фасадів і покрівлі, заміну вікон та ремонт вхідних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Другий етап відновлення будівлі поліклініки передбачає будівництво протирадіаційного укриття, встановлення сучасної протипожежної системи та вентиляції.

Варто зазначити, що минулого року компанія профінансувала відновлення ірпінського ліцею №12, який зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. Вартість ремонту будівлі навчального закладу склала 112 млн грн.

Компанія SOCAR була першою в Україні, хто впровадив інклюзивність та безбар'єрність у мережі АЗК та має кілька нагород за доступність для маломобільних людей та батьків із дітьми. Всі комплекси інклюзивно обладнані – мають розсувні двері та пандуси, спеціально обладнані вбиральні, пеленальні столики, дитячі куточки та дитяче меню, аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів та прилади для вимірювання артеріального тиску.

Окрім інклюзивності, SOCAR є взірцем у сервіс-дизайні для інших брендів заправок. Адже будь-який АЗК мережі – це цілий хаб послуг. Бізнес-майданчики для проведення зустрічей, маркети, повноцінні ресторани та передзамовлення страв і напоїв, які співробітники можуть винести просто до вашого авто, безконтактні термінали оплати SOCAR Pay, інтерактивні дитячі столики Multi-touch, безкоштовні Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів, бізнес-куточки – все це та багато іншого є на кожному АЗК SOCAR.

Нагадаємо, мережа SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, де клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗК із зручною та інклюзивною інфраструктурою.

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