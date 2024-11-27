В Ирпене начали второй этап капитального ремонта поликлиники при поддержке SOCAR
Благотворительный фонд "SOCAR Благо" выделил 1,5 млн долларов на ремонт поликлиники. За эти средства уже произведен капитальный ремонт здания, утепление фасадов и кровли, замену окон и ремонт входных групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Второй этап восстановления здания поликлиники предполагает строительство противорадиационного укрытия, установку современной противопожарной системы и вентиляции.
Стоит отметить, что в прошлом году компания профинансировала восстановление ирпинского лицея №12, который получил серьезные повреждения во время боевых действий. Стоимость ремонта здания учебного заведения составила 112 млн грн.
Компания SOCAR была первой в Украине, которая внедрила инклюзивность и безбарьерность в сети АЗК и получила несколько наград за доступность для маломобильных людей и родителей с детьми. Все комплексы инклюзивно оборудованы – раздвижные двери и пандусы, специально оборудованные уборные, пеленальные столики, детские уголки и детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления.
Помимо инклюзивности SOCAR является образцом в сервис-дизайне для других брендов заправок. Ведь любой АЗК сети – это целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны и предзаказ блюд и напитков, которые сотрудники могут вынести прямо к вашему авто, бесконтактные терминалы оплаты SOCAR Pay, интерактивные детские столики Multi-touch, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, бизнес-уголки – все это и многое другое есть на каждом АЗК SOCAR.
Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗК с удобной и инклюзивной инфраструктурой.
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