Из Ирпеня под обстрелами эвакуировали 200 мирных жителей

Несмотря на постоянные обстрелы из Ирпеня Киевской области удалось эвакуировать около 200 мирных жителей. Среди них - 50 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

"Несмотря на обстрелы, несмотря на захват города врагом, полицейские с военными вывели из зоны боевых действий 200 гражданских, из них - 50 детей, и одного раненого. Эвакуация проводилась вблизи села Романовка под минометным обстрелом врага. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупанты открыли минометный огонь во время эвакуации населения из Ирпеня. В результате удара погибли три человека, в том числе два ребенка.

Позже появилось видео этого удара.

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