В Ирпене войска РФ обстреляли гражданских во время эвакуации, есть жертвы

На одиннадцатый день войны России против Украины оккупанты под Киевом, во время попытки эвакуировать часть местного населения из Ирпеня, нанесли удар по гражданским.
РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages.
Сегодня, 6 марта, во время попытки украинскими военными осуществить эвакуацию мирного населения из Ирпеня...
Войска противника открыли огонь по транспорту на выезде из города.
Взрывы прозвучали в нескольких метрах от переправы. Семьи с детьми, пытавшиеся покинуть город на авто попали под стрелковый огонь.
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