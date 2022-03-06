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В Ирпене войска РФ обстреляли гражданских во время эвакуации, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

На одиннадцатый день войны России против Украины оккупанты под Киевом, во время попытки эвакуировать часть местного населения из Ирпеня, нанесли удар по гражданским.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages.

Сегодня, 6 марта, во время попытки украинскими военными осуществить эвакуацию мирного населения из Ирпеня...

Войска противника открыли огонь по транспорту на выезде из города.

Взрывы прозвучали в нескольких метрах от переправы. Семьи с детьми, пытавшиеся покинуть город на авто попали под стрелковый огонь.

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