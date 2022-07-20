В Ирпене были слышны выстрелы: мэр раскрыл подробности произошедшего

Вечером 19 июля в Ирпене по улице Грибоедова были слышны выстрелы. В результате бытового конфликта один из участников с целью самозащиты применил травматическое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня Александра Маркушина.
По его словам, что двое выпивших молодых людей начали приставать к ребенку, также агрессивно себя вели в отношении старшего мужчины. Прибывший на помощь сын потерпевшего достал травматический пистолет и начал защищаться от агрессии со стороны нападавших.
Маркушин отметил, что злоумышленники находятся в больнице и их жизни угрозы нет. Он также опроверг информацию о якобы случившемся взрыве и работе диверсионных групп.
Ранее сообщалось, что в Броварах 53-летний мужчина стрелял из ружья в сторону полицейских после того как не смог купить алкоголь в запрещенное для этого время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.