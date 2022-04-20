В Ирпене нашли мощную авиабомбу. Ее сегодня взорвут саперы

В городе Ирпене Киевской области в районе госпиталя обнаружили мощную авиационную бомбу, которую впоследствии обезвредят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина.
По его словам, бомбу вывезти из города невозможно. В частности, около 16: 00 ее обезвредят саперы.
"Прошу всех, кто есть сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас микрорайоном будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня", - написал мэр.
Ранее ше мы сообщали, что в Ирпене на мине подорвался грузовик.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 56-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!