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Ирпень закроют для представителей СМИ после гибели американского журналиста

Автор: Сергей Новиков

После гибели американского журналиста Брента Рено власти Ирпеня (Киевская область) решили закрыть город для всех представителей СМИ. Также призывают людей не выкладывать в социальные сети фото украинских военных в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня Александра Маркушина.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом, мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев - не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что бы указывало на их расположение", - отметил он.

Он уточнил, что на период освобождения Ирпеня нельзя переходить мост со стороны Романовки или делать фото украинских позиций.

Он также сообщил о гибели троих защитников, которые стояли на блокпосту на въезде со стороны Бучи.

Напомним, сегодня начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что российские оккупанты в Ирпене застрелили журналиста New York Times Брента Рено и еще один журналист получил ранение. Позже оказалось, что Рено не работал на NYT.

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ИрпеньВойна России против Украины