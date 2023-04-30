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В ірландському парламенті запропонували вислати російського посла

Фото: посла РФ в Ірландії хочуть вислати з країни (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Представник парламенту Ірландії Чарлі Фланаган запропонував відправити додому посла РФ Юрія Філатова, який звинуватив країну у смерті ірландського добровольця під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, в посольстві Росії звинуватили ірландський уряд та ЗМІ у смерті добровольця. За словами Філатова, вони "поширвали антиросійську пропаганду та спотворювали правду щодо конфлікту в Україні".

На це голова парламентського комітету з питань закордонних справ і оборони Чарлі Фланаган запропонував вислати посла РФ з країни.

"Загрозлива, лякаюча та жахлива заява російського посольства в Дубліні. Ці ворожі зауваження неприйнятні. Прийшов час попросити посла Філатова та його команду покинути нашу країну", - заявив політик.

Нагадаємо, що у боях на сході України загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

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Ірландія