В ірландському парламенті запропонували вислати російського посла

Представник парламенту Ірландії Чарлі Фланаган запропонував відправити додому посла РФ Юрія Філатова, який звинуватив країну у смерті ірландського добровольця під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, в посольстві Росії звинуватили ірландський уряд та ЗМІ у смерті добровольця. За словами Філатова, вони "поширвали антиросійську пропаганду та спотворювали правду щодо конфлікту в Україні".

На це голова парламентського комітету з питань закордонних справ і оборони Чарлі Фланаган запропонував вислати посла РФ з країни.

"Загрозлива, лякаюча та жахлива заява російського посольства в Дубліні. Ці ворожі зауваження неприйнятні. Прийшов час попросити посла Філатова та його команду покинути нашу країну", - заявив політик.