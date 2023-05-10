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Ірландські військові тренують українських саперів на Кіпрі

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Кіпр, Середа 10 травня 2023 17:49
Ірландські військові тренують українських саперів на Кіпрі Фото: Начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шон Кленсі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ірландські військові розпочали навчання українських Збройних сил зі знешкодження бомб та розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шона Кленсі, яку приводить Irish Times.

"Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців сил оборони для участі в навчанні в таких областях, як знешкодження боєприпасів і бойова медицина", - йдеться у заяві.

Кленсі сказав, що ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, і розмінування.

За його словами, місію координував інший персонал Сил оборони з Німеччини та Брюсселя.

Нагадаємо, що представник парламенту Ірландії Чарлі Фланаган запропонував відправити додому посла РФ Юрія Філатова.

У боях на сході України загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

Ірландія перегляне позицію про збройний нейтралітет через агресію РФ проти України.

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