Ірландські військові тренують українських саперів на Кіпрі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шона Кленсі, яку приводить Irish Times .

"Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців сил оборони для участі в навчанні в таких областях, як знешкодження боєприпасів і бойова медицина", - йдеться у заяві.

Кленсі сказав, що ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, і розмінування.

За його словами, місію координував інший персонал Сил оборони з Німеччини та Брюсселя.