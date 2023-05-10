Ірландські військові тренують українських саперів на Кіпрі
Ірландські військові розпочали навчання українських Збройних сил зі знешкодження бомб та розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шона Кленсі, яку приводить Irish Times.
"Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців сил оборони для участі в навчанні в таких областях, як знешкодження боєприпасів і бойова медицина", - йдеться у заяві.
Кленсі сказав, що ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, і розмінування.
За його словами, місію координував інший персонал Сил оборони з Німеччини та Брюсселя.
Нагадаємо, що представник парламенту Ірландії Чарлі Фланаган запропонував відправити додому посла РФ Юрія Філатова.
У боях на сході України загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.
Ірландія перегляне позицію про збройний нейтралітет через агресію РФ проти України.
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