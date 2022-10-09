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В Ірландії жертвами вибуху на АЗС стали 10 осіб

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Ірландія, Неділя 09 жовтня 2022 01:59
В Ірландії жертвами вибуху на АЗС стали 10 осіб Фото: вибух на АЗС в Ірландії забрав життя 10 людей (twitter.com/SMurphyTV)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок вибуху на автозаправній станції в Ірландії загинули 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед загиблих, усі з яких були місцевими жителями - четверо чоловіків, троє жінок, двоє підлітків та дівчинка. Вісім осіб госпіталізовано.

Поліція повідомила, що подія, очевидно, була "трагічною випадковістю".

Вибух стався на околиці ірландського села Кріслох у графстві Донегал 7 жовтня.

Внаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС та пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна у сусідніх будівлях.

Нагадаємо, що у Німеччині через саботаж на кілька годин зупинилися потяги.

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