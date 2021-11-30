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Ірландія посилила правила в'їзду через штам "Омікрон"

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Вівторок 30 листопада 2021 22:01
Ірландія посилила правила в'їзду через штам "Омікрон" Фото: Ірландія посилила правила в'їзду через штам "Омікрон" (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Ірландія вимагатиме від усіх осіб, що прибувають в країну, підтвердження негативного тесту на COVID-19, щоб уповільнити потенційне поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Пройти тестування буде необхідно незалежно від вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пасажири, які повністю щеплені або були інфіковані протягом останніх 180 днів, повинні будуть здати негативний лабораторний аналіз на антиген не більше ніж за 48 годин до прибуття або аналіз ПЛР не більше ніж за 72 години до прибуття, йдеться в заяві уряду.

Інші прибувають повинні будуть пред'явити негативний тест ПЛР.

Нові правила, які набудуть чинності в п'ятницю, будуть застосовуватися до тих, хто прибуває з Великобританії, але не через відкритий кордон з Північною Ірландією. Ірландія та Великобританія мають спільну туристичну зону, і аналогічні правила, введені Лондоном минулого тижня, не поширюються на пасажирів з Ірландії.

Нагадавши, у Британії підтвердили два перших випадки зараження штамом "Омікрон".

Крім того, ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон" і кваліфікувала його як той, що викликає занепокоєння.

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