ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ирландия – Украина: УЕФА определился с арбитром матча Лиги наций

Новина українською →
Дублин, Понедельник 06 июня 2022 15:28
Ирландия – Украина: УЕФА определился с арбитром матча Лиги наций Фото: Сборная Украины возьмет старт в Лиге наций в Дублине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборные Ирландии и Украины в 1-м туре Лиги наций 2022/23 рассудит бригада во главе со словаком Филипом Гловой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

34-летний рефери из Кошице будет обслуживать матч ирландской и украинской команды. О назначении Гловы объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Глове помогут его соотечественники. Роль лайнсменов исполнят Даниэль Полачек и Адам Еккель. Четвертый арбитр – Михал Оценаш.

С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать нидерландцы. Главный – Кевин Блом, а помогать ему будет Эдвин ван де Грааф.

Матч Ирландия – Украина состоится в Дублине 8 июня на арене "Авива". Начало поединка в 21:45 по Киеву. В параллельном поединке группы B1 шотландцы примут сборную Армении.

К слову, ранее собрали реакции соцсетей на поражение сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины УЕФА Лига наций Футбол
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью