Ирландия – Украина: УЕФА определился с арбитром матча Лиги наций
Сборные Ирландии и Украины в 1-м туре Лиги наций 2022/23 рассудит бригада во главе со словаком Филипом Гловой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
34-летний рефери из Кошице будет обслуживать матч ирландской и украинской команды. О назначении Гловы объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.
Глове помогут его соотечественники. Роль лайнсменов исполнят Даниэль Полачек и Адам Еккель. Четвертый арбитр – Михал Оценаш.
С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать нидерландцы. Главный – Кевин Блом, а помогать ему будет Эдвин ван де Грааф.
Матч Ирландия – Украина состоится в Дублине 8 июня на арене "Авива". Начало поединка в 21:45 по Киеву. В параллельном поединке группы B1 шотландцы примут сборную Армении.
К слову, ранее собрали реакции соцсетей на поражение сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.
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