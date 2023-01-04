Ірландія оштрафувала Meta на понад 400 млн доларів: в чому причина

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Meta, яка, серед іншого, володіє соцмережами Facebook та Instagram, за обробку даних користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

DPC оголосив сьогодні, що Meta має виплатити 210 мільйонів євро (222 млн доларів) за порушення правил конфіденційності ЄС щодо користувача Facebook з Австрії, а також 180 мільйонів євро (191 млн доларів) за аналогічні порушення щодо користувача Instagram із Бельгії.

Обидві скарги були подані 25 травня 2018 року – в день, коли загального регламент захисту даних набув чинності. Оскільки європейська штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, скарги на її сервіси розглядає саме ірландський регулятор.

Компанія, як наслідок введення загального регламенту, оновила умови обслуговування як Facebook, так і Instagram, та почала вимагати від користувачів прийняти новий договір про надання послуг, який передбачав обробку даних користувачів. Проте в скаргах стверджувалося, що це було "примусом" їх погодитися на цільову рекламу, що порушує нові правила.

Комісія із захисту даних Ірландії виявила, що оновлення Meta були недостатньо чіткими, а після консультації з Європейською радою із захисту даних (EDPB) вирішила, що Meta не може покладатися на контракт як на абсолютний захист своєї ділової практики.