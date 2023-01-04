Ірландія оштрафувала Meta на понад 400 млн доларів: в чому причина
Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Meta, яка, серед іншого, володіє соцмережами Facebook та Instagram, за обробку даних користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
DPC оголосив сьогодні, що Meta має виплатити 210 мільйонів євро (222 млн доларів) за порушення правил конфіденційності ЄС щодо користувача Facebook з Австрії, а також 180 мільйонів євро (191 млн доларів) за аналогічні порушення щодо користувача Instagram із Бельгії.
Обидві скарги були подані 25 травня 2018 року – в день, коли загального регламент захисту даних набув чинності. Оскільки європейська штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, скарги на її сервіси розглядає саме ірландський регулятор.
Компанія, як наслідок введення загального регламенту, оновила умови обслуговування як Facebook, так і Instagram, та почала вимагати від користувачів прийняти новий договір про надання послуг, який передбачав обробку даних користувачів. Проте в скаргах стверджувалося, що це було "примусом" їх погодитися на цільову рекламу, що порушує нові правила.
Комісія із захисту даних Ірландії виявила, що оновлення Meta були недостатньо чіткими, а після консультації з Європейською радою із захисту даних (EDPB) вирішила, що Meta не може покладатися на контракт як на абсолютний захист своєї ділової практики.
Керівництво EDPB змусило регулятори збільшити заплановані штрафи для компанії. Проте окрім штрафів, Meta має привести свою діяльність у відповідність до загального регламенту захисту даних протягом трьох місяців.
Нагадаємо, компанія Meta вдалась до наймасовішого скорочення у своїй компанії, за раз було звільнено 11 тисяч людей.
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