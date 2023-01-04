Ирландия оштрафовала Meta более чем на 400 млн долларов: в чем причина

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta, которая, среди прочего, владеет соцсетями Facebook и Instagram, за обработку данных пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

DPC объявил сегодня, что Meta должна выплатить 210 миллионов евро (222 млн долларов) за нарушение правил конфиденциальности ЕС в отношении пользователя Facebook из Австрии, а также 180 миллионов евро (191 млн долларов) за аналогичные нарушения в отношении пользователя Instagram из Бельгии.

Обе жалобы были поданы 25 мая 2018 года – в день, когда общий регламент защиты данных вступил в силу. Поскольку европейская штаб-квартира Meta находится в Дублине, жалобы на ее сервисы рассматривает именно ирландский регулятор.

Компания, как следствие введения общего регламента, обновила условия обслуживания как Facebook, так и Instagram, и потребовала от пользователей принять новый договор о предоставлении услуг, которые предусматривали обработку данных пользователей. Однако в жалобах утверждалось, что это было "принуждением" их согласиться на целевую рекламу, нарушающую новые правила.

Комиссия по защите данных Ирландии обнаружила, что обновление Meta было недостаточно четким, а после консультации с Европейским советом по защите данных (EDPB) решила, что Meta не может полагаться на контракт как на абсолютную защиту своей деловой практики.