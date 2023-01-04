Ирландия оштрафовала Meta более чем на 400 млн долларов: в чем причина
Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta, которая, среди прочего, владеет соцсетями Facebook и Instagram, за обработку данных пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
DPC объявил сегодня, что Meta должна выплатить 210 миллионов евро (222 млн долларов) за нарушение правил конфиденциальности ЕС в отношении пользователя Facebook из Австрии, а также 180 миллионов евро (191 млн долларов) за аналогичные нарушения в отношении пользователя Instagram из Бельгии.
Обе жалобы были поданы 25 мая 2018 года – в день, когда общий регламент защиты данных вступил в силу. Поскольку европейская штаб-квартира Meta находится в Дублине, жалобы на ее сервисы рассматривает именно ирландский регулятор.
Компания, как следствие введения общего регламента, обновила условия обслуживания как Facebook, так и Instagram, и потребовала от пользователей принять новый договор о предоставлении услуг, которые предусматривали обработку данных пользователей. Однако в жалобах утверждалось, что это было "принуждением" их согласиться на целевую рекламу, нарушающую новые правила.
Комиссия по защите данных Ирландии обнаружила, что обновление Meta было недостаточно четким, а после консультации с Европейским советом по защите данных (EDPB) решила, что Meta не может полагаться на контракт как на абсолютную защиту своей деловой практики.
Руководство EDPB вынудило регуляторы увеличить запланированные штрафы для компании. Однако, кроме штрафов, Meta должна привести свою деятельность в соответствие с общим регламентом защиты данных в течение трех месяцев.
Напомним, компания Meta прибегла к самому массовому сокращению в своей компании, за раз было уволено 11 тысяч человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.