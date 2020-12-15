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Ирландия оштрафовала Twitter на 450 тысяч евро за утечку данных

Автор: Дмитрий Левицкий

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Twitter на 450 тысяч евро. Таким образом компанию наказали за недостаточно быстрое уведомление об утечке данных.

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Об этом сообщает американское агентство Reuters.

В 2019 году в приложении Twitter для Android произошла ошибка, из-за которой некоторые защищенные твиты пользователей соцсети были опубликованы. Однако компания затянула с сообщением DPC об этом инциденте.

Twitter объясняла, что задержка с сообщением об ошибке возникла из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с рождественско-новогодним периодом. В компании также отмечали, что сделали изменения, которые позволят своевременно информировать о подобных инцидентах в будущем.

Однако это не спасло компанию Twitter от штрафа. Сначала DPC хотела оштрафовать соцсеть на 150-300 тысяч долларов, но в итоге увеличила штраф за то, что регуляторы Австрии, Германии и Италии назвали начальный размер штрафа слишком низким.

Отмечается, что это первая санкция против Twitter в рамках новой системы защиты данных Европейского Союза GDPR.

Напомним, в этом году в Twitter снова произошел случай с утечкой данных. Кибер-злоумышленники получили доступ к аккаунтам знаменитостей. Из-за этого случая компания Twitter может получить большой штраф.

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