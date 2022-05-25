Ирландия объявила состав на матчи Лиги наций против сборной Украины

Список исполнителей сборной Ирландии, которые будут готовиться к июньским поединкам Лиги наций УЕФА, обнародовал главный тренер команды Стивен Кенни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФА Ирландии.

В список попали 27 футболистов. Все они, кроме хавбека бельгийского "Андерлехта" Джоша Каллена, играют в чемпионате Англии. В июне сборная Ирландии проведет 4 матча Лиги наций. Список вызванных в сборную исполнителей: Вратари: Траверс, Базуну, Келлехер Защитники: Коулмен, Кристи, Стивенс, Иган, Мэннинг, Даффи, Коллинз, Ленинхан, О'Ши, Макклейн Полузащитники: Хурихейн, Каллен, Хендрик, Браун, Моламби, Найт Нападающие: Робинсон, Парротт, Хоган, Кин, Огбене, Обафеми, Хэмилтон, Эбоселе Сборная Украины встретится с ирландцами дважды. 8 июня "сине-желтые" будут гостить в Дублине, а 14 июня примут Ирландию в польском Лодзе. Также "Зеленая армия" встретится с Арменией (4 июня) и Шотландией (11 июня).