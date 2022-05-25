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Ірландія оголосила склад на матчі Ліги націй проти збірної України

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Дублін, Середа 25 травня 2022 20:23
Ірландія оголосила склад на матчі Ліги націй проти збірної України Фото: Стівен Кенні (праворуч) (twitter.com/FAIreland)
Автор: Антон Федорців

Перелік виконавців збірної Ірландії, які готуватимуться до червневих поєдинків Ліги націй УЄФА, оприлюднив головний тренер команди Стівен Кенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФА Ірландії.

До списку потрапили 27 футболістів. Усі вони, окрім хавбека бельгійського "Андерлехта" Джоша Каллена, грають у чемпіонаті Англії. У червні збірна Ірландії проведе 4 матчі Ліги націй.

Перелік викликаних до збірної виконавців:

Воротарі: Траверс, Базуну, Келлехер

Захисники: Коулмен, Крісті, Стівенс, Іган, Меннінг, Даффі, Коллінз, Леніхан, О'Ші, Макклейн

Півзахисники: Гуріхейн, Каллен, Гендрік, Браун, Моламбі, Найт

Нападники: Робінсон, Парротт, Хоган, Кін, Огбене, Обафемі, Гемілтон, Ебоселе

Ірландія оголосила склад на матчі Ліги націй проти збірної України

Збірна України зустрінеться з ірландцями двічі. 8 червня "синьо-жовті" гостюватимуть у Дубліні, а 14 червня приймуть Ірландію в польському Лодзі. Також "Зелена армія" зустрінеться з Вірменією (4 червня) та Шотландією (11 червня).

До слова, українець Довбик побував на оглядинах у середняка італійської Серії А.

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