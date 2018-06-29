Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ирландия готова отстаивать интересы Украины в ЕС

НовостиПолитика    29.06.2018 - 17:40
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ирландия также заявила о неуклонной поддержке санкций против России

Ирландия заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Указано, что 28 июня в рамках официального визита в Ирландию состоялись встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой Нижней палаты Парламента Ирландии Шоном О'Фарилом и вице-премьер-министром - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коуэном.

Основными в повестке дня встреч были вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Ирландией в политической, экономической, консульской и других сферах, в том числе евроатлантическая интеграция Украины и пути противодействия агрессии России.

"Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной, прежде всего в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, фармацевтики, культурного обмена между университетами и т.п.", - подчеркивается в сообщении.

В частности, стороны достигли договоренности направить в Украину торгово-экономическую миссию для обработки на месте дальнейших путей развития бизнес-связей.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал, что в Украине скоро откроется посольство Ирландии.

Трамп предлагал Макрону вывести Францию из состава ЕС, - Washington Post Порошенко отреагировал на решение лидеров ЕС о продлении санкций против РФ
Теги публикации: Евросоюз, Украина, Павел Климкин, Ирландия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь