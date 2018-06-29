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Ірландія готова відстоювати інтереси України в ЄС

НовиниПолітика    29.06.2018 - 17:40
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Ірландія також заявила про неухильну підтримку санкцій проти Росії

Ірландія заявила про неухильну підтримку санкцій проти Росії та готовність відстоювати інтереси України в Європейському союзі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Вказано, що 28 червня у рамках офіційного візиту до Ірландії відбулися зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з головою Нижньої палати Парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом та Віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене.

Основними на порядку денному зустрічей були питання двостороннього та багатостороннього співробітництва між Україною та Ірландією у політичній, економічній, консульській та інших сферах, у тому числі євроатлантична інтеграція України та шляхи протидії агресії Росії.

"Ірландська сторона заявила про неухильну підтримку санкцій проти Росії та готовність відстоювати інтереси України в ЄС, а також відзначила наявність значного потенціалу для розвитку співпраці з Україною, насамперед у сферах сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, фармацевтики, культурного обміну між університетами тощо", - підкреслюється у повідомленні.

Зокрема, сторони досягли домовленості надіслати до України торговельно-економічну місію для опрацювання на місці подальших шляхів розвитку бізнес-зв’язків.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін анонсував, що в Україні незабаром відкриється посольство Ірландії.

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Теги публікації: Евросоюз, Україна, Павло Клімкін, Ирландия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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