В Ирландии ввели "комендантский час" для ночных заведений

По данным издания, ирландские власти приняли ряд новых ограничений в связи с ростом числа госпитализаций и прогнозами, согласно которым количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии может вырасти более чем в четыре раза.

Правительство страны, в частности, решило закрыть в полночь пятницы бары, рестораны и ночные клубы. Кроме того, власти приостановили запланированное возвращение сотрудников в офисы, оставив в силе рекомендации по дистанционной работе.

При этом COVID-сертификаты, подтверждающие вакцинацию или перенесенную инфекцию, потребуются для посещения заведений, кинотеатров и других общественных мест.

Как ранее заявил министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли, в стране "мрачная" ситуация с коронавирусом. По его словам, на сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находится 114 человек, и эта цифра может увеличиться до 500 пациентов.

"Очевидно, что мы не можем мириться с этим", - подчеркнул министр, отметив, что моделирование ситуации с развитием инфекции "очень точное".