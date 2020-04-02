В Ирландии планируют продлить карантин

Правительство Ирландии рассматривает возможность продления карантинных мер в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил вице-премьер-министр Ирландии Саймон Ковени, передает Reuters.

По го словам, правительство установило срок ограничений до 12 апреля, однако его, возможно, придется продлевать.

"Я думаю, что люди должны понимать, что эти ограничения могут продолжаться в течение некоторого времени. Мы установили начальный период, но я думаю, что, возможно, нам нужно будет продлить эти сроки. Но, опять же, это будет решение, принятое после консультаций со службами общественного здравоохранения", - сказал Ковени.

Напомним, на прошлой неделе правительство Ирландии ужесточило карантинные меры. В частности, с 28 марта жителям разрешается выходить на улицу в исключительных случаях, таких как поход в магазин за продуктами или в аптеку.

Также РБК-Украина писало, что президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений в связи с коронавирусом. Президент Филиппин также предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.