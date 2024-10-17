Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Іран та Росія мають спільну ідеологію

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Що спільного в Росії та Ірану

Я змушений звернутися до теорій та ідеологів Росії, які в голові Володимира Путіна. Є особа на ім'я Олександр Дугін. Ця людина кожні два-три місяці приїздить до Ірану.

Дугін каже, що спільним знаменником між режимом в Ірані та режимом у Росії є те, що обидва ці режими є антизахідними. А ще він каже, що в Росії така ж ідеологія, як махдізм в Ірані. За його словами, вони, як гілка православного християнства, вірять в повернення Катехона що він повернеться, як і Махді, як Ісус. (Катехон - у православ'ї історичний суб'єкт, як правило, та чи інша держава, що має місію перешкоджати остаточному торжеству зла в історії та приходу Антихриста – ред.).

Тож Росія та Іран можуть працювати пліч-о-пліч разом. Як ви бачите, іранський режим повністю стоїть за Росією та надає безпілотники та ракети Росії, щоб убивати наших братів і сестер в Україні. Тому що вони бачать, що атакуючи Україну атакують Захід. І як ви бачите, сьогодні Росія підтримує іранський режим у війні з Ізраїлем. Вони бачать, що атакуючи Ізраїль, вони знов таки атакують Захід.

Як ідеологія впливає на дії Ірану

Якщо ви прислухаєтеся до їхніх теорій, то як вони вважають, є 12 святих (імамів, спадкоємців пророка Мухаммеда, засновника ісламу – ред.). Є Махді (месія в ісламській традиції – ред.), він все ще живий через 1400 років, і він повернеться назад. (У IX ст. останній, 12-й імам зник після програної битви. Його тіло так і не знайшли. Шиїти, які становлять більшість населення в Ірані, вважають, що він досі живий, переховується і повернеться в кінці часів - ред.) Тож вони бачать для себе божественну місію, підготувати світ до появи прихованого імама, або Махді

Так в чому полягає підготовка до появи імама? Світ, у якому ми зараз живемо, з сучасними демократичними цінностями, правами людини, з їхньої точки зору, уособлює зло. Тож з цієї причини вони мають перетворити сучасний світ на Ісламську державу, на халіфат.

Для цього вони повинні знищити західну цивілізацію.. А як перший крок до цього вони повинні знищити державу Ізраїль та єврейський народ. Отже, це їхня ідеологія і менталітет, це їх мета і місія. І тому ви бачите всі ці дії в регіоні, в Європі, і в США.Тому вони були дуже активними протягом останніх 35 років, 40 років.

Я пам’ятаю, 25 чи 27 років тому вони ухвалили закон у парламенті про виділення близько 17 млн доларів на створення одного фільму під назвою "Земля пророка Соломона", щоб демонізувати єврейський народ. І те ж саме для західних людей - інвестиції в Європі, в Америці. вони створили багато різних асоціацій, благодійних організацій, ісламських центрів, щоб промити мізки нашій молоді і радикалізувати її.

Вони інвестували мільярди, щоб вплинути на наших політиків і наші основні ЗМІ. Таким чином, у них є неозброєні проксі, які вони активні, і у них є озброєні проксі, яких близько 16-17 у регіоні Близького Сходу – ХАМАС, Хезболла, Ісламський Джихад, Хашд аль-Шаабі та інші.

Іран – "паперовий тигр"

Якщо ви бачите, що президент Ірану Пезешкіян зараз приходить до ООН і починає говорити про мир, це не означає, що Іранське керівництво змінює свій шлях, стратегію та ідеологію. Це спричинене великою військовою силою Ізраїлю.

Якщо ми поглянемо, що зробив Ізраїль, це точкові операції в Ірані та за його межами. Я на 100% впевнений, що вибух гелікоптера президента Раїсі був дуже точною роботою Ізраїлю (президент Ірану загинув 19 травня в авіакатастрофі. Офіційна версія - через погану видимість у горах – ред.). Але в іранського режиму не вистачило навіть сміливості оголосити про це, тому що якщо б вони сказали, що це робота Ізраїлю, вони повинні були б помститися.

Другим випадком було знищення Ісмаїла Ганії (глава політбюро ХАМАС, убитий у день інавгурації нового президента Ірану 31 липня – ред.) в центрі Тегерана. Ізраїль міг знищити його в будь-якій точці світу. Але ця дуже продумана і точна операція, яка відбулася в Ірані, того дня. Вона принизила Хаменеї та його режим. Ісмаїл Ганія був спеціальним гостем Хаменеї, тому його безпека була навіть вищою, ніж сина Алі Хаменеї. Але Ізраїль, усунув лише Ганію та його охоронця, а не будь-кого іншого.

Я єдиний іранець за останні 45 років, який виступав з промовою в ізраїльському парламенті. Там я сказав, що іранський режим – це "паперовий тигр". Тож ми не повинні боятися атакувати об’єкти Корпусу вартових ісламської революції всередині Ірану, будівлі високопосадовців режиму та ядерні об’єкти Ірану.