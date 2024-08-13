Іранські хакери ймовірно зламали пошту радників штабу Байдена-Гарріс, - WP

За даними видання, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало розслідування ймовірних спроб хакерських атак з боку Ірану, що спрямовані як на соратника Трампа, так і на радників виборчої кампанії Байдена-Гарріс.

Видання послалося на людей, які на умовах анонімності зазначили, що троє співробітників штабу Байдена-Гарріс отримали фішингові електронні листи, які виглядали легітимними, але могли надати зловмиснику доступ до списку комунікацій одержувачів. Наразі слідчі не знайшли доказів того, що ці спроби зламу були успішними.

Атакували штаб Байдена

За даними джерел WP, ФБР почало розслідування у червні, підозрюючи Іран у спробах викрасти дані зі штабів обидвох президентських кампаній. Агенти зв'язалися з компанією Google, щоб обговорити ймовірність фішингу щодо людей, пов'язаних з кампанією Байдена.

Оновлена інформація про розслідування свідчить, що воно є ширшим та охоплює більшу кількість потенційних жертв, ніж повідомлялося раніше. Це також засвідчує досить високий рівень імовірних хакерських атак іноземних держав на політичних кандидатів США, що можуть регулярно повторюватися.

"Ми можемо підтвердити, що ФБР розслідує це питання", - зазначили у відомстві.

У штабі Гарріс заявили, що "ми пильно стежимо за кіберзагрозами і захищаємося від них, однак нам не відомо про будь-які порушення безпеки наших систем". Там уточнили, що спроба вторгнення відбулася до того, як президент Джо Байден оголосив про вихід із перегонів та підтримав висунення кандидатом від Демократичної партії віце-президента Камалу Гарріс.

Удар по соратнику Трампа

Джерела видання також повідомили, що спроба фішингу призвела зламу комунікацій щонайменше однієї людини, формально не пов'язаної з жодною з кампаній. Це Роджер Стоун - давній друг і радник Трампа.

"Влада поінформувала мене про те, що кілька моїх особистих електронних поштових скриньок були зламані. Більше я нічого не знаю. Я справді не знаю більше про це. І я співпрацюю. Це все дуже дивно", - сказав Стоун у короткому інтерв'ю.

За словами поінформованих людей, його акаунт використовувався для надсилання електронних листів штабу Трампа. Листи містили посилання, перехід за якими міг дозволити Ірану перехопити інші електронні листи працівників штабу.

Іран відкидає причетність

Минулого тижня компанія Microsoft опублікувала публічний звіт, в якому попередила, що іранські хакери намагалися зламати електронну пошту "високопосадовця", який брав участь у президентській кампанії в США у червні.

Компанія публічно не назвала, чий це був штаб і не підтвердила, чи вважає вона, що злом був успішним. Однак знайома з роботою Microsoft людина, підтвердила, що у звіті йшлося про кампанію Трампа.

The Washington Post також зазначило, що хоча докази причетності Ірану є частиною розслідування, яке проводить ФБР, зараз очевидно, що агенти розслідують більшу кількість ймовірних спроб хакерських атак.

Тим часом минулих вихідних речник постійного представництва Ірану при ООН відкинув звинувачення у хакерській атаці.

"Ми не довіряємо таким повідомленням. Уряд Ірану не має і не приховує жодних намірів чи мотивів втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах", - сказав він.