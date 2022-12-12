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В Ірані зробили чергову цинічну заяву щодо постачання зброї до Росії

Фото: в Ірані зробили чергову цинічну заяву щодо постачання зброї до Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Співпраця Ірану з Росією ґрунтується на спільних інтересах і не спрямована проти третіх країн. При цьому Іран нібито не відправляв озброєння "жодної зі сторін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС ісламської республіки Насера Канані Чафі на прес-конференції.

"Співпраця Ірану з Росією заснована на спільних інтересах двох країн і не спрямована проти будь-якої третьої країни", - сказав дипломат.

Він підкреслив, що заяви про нібито будівництво його країною безпілотних літальних апаратів на території РФ та закупівлю Москвою ракет у Тегерана є "політично мотивованими і зроблені сторонами, які постійно надають зброю одній із сторін конфлікту, що сприяє її продовженню".

"Позиції Ірану неодноразово озвучувалися. Ми не є стороною конфлікту в Україні і вважаємо, що дипломатичне рішення - це шлях до його припинення, і ми неодноразово наголошували на тому, що не відправляли зброю жодній із сторін", - зазначив він.

Раніше з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Додамо, що українське МЗС раніше вже попереджало Іран про наслідки, які торкнуться Тегерану в разі ухвалення такого рішення щодо допомоги Росії.

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