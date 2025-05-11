В Ірані заявили, що країна не відмовиться від своїх ядерних прав

Агенція зазначає, що Аракчі виступив із тиском у Досі в суботу, тобто - за день до чергового раунду запланованих ядерних переговорів між Іраном і США в Омані.

"Якщо мета переговорів - позбавити Іран його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав", - цитують главу МЗС Ірану ЗМІ.

Раніше Тегеран неодноразово заявляв, що його право на збагачення урану не підлягає обговоренню, виключивши вимогу "нульового збагачення" з боку деяких офіційних осіб США.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив в інтерв'ю в п'ятницю, що іранські "об'єкти зі збагачення урану мають бути демонтовані" в рамках будь-якої угоди зі Сполученими Штатами.

Агенція нагадує, що президент США Дональд Трамп, який вивів Вашингтон з угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами, покликаної обмежити його ядерну діяльність, пригрозив бомбити країну, якщо не буде досягнута нова угода для врегулювання давньої невирішеної суперечки.

Західні країни стверджують, що ядерна програма Ірану, яку Тегеран прискорив після виходу США з угоди 2015 року, спрямована на виробництво зброї, тоді як Іран наполягає, що вона переслідує виключно мирні цілі.

"У своїх непрямих переговорах зі Сполученими Штатами Іран наголошує на своєму праві на мирне використання ядерної енергії та чітко заявляє, що не прагне до створення ядерної зброї. Іран продовжує переговори в дусі доброї волі, і якщо метою цих переговорів є забезпечення ненабуття ядерної зброї, угода можлива. Однак якщо метою є обмеження ядерних прав Ірану, Іран ніколи не відступить від своїх прав", - додав Аракчі.